Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев скончался на 58-м году жизни

Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу в составе объединенной команды бывших республик СССР Игорь Васильев ушёл из жизни в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

На протяжении спортивной карьеры Васильев выступал за такие клубы, как «Каустик», испанский «Атлетико», немецкие «Альтенхаген-Гейпен» и «Гросс-Герау», швейцарский «Сюр». В 1992 году Васильев стал победителем Олимпийских игр в Барселоне. Через год Васильев стал чемпионом мира в составе сборной, а в 1994 году завоевал с командной серебряные медали чемпионата Европы.