Александра Горячкина и Екатерина Лагно вышли в турнир претенденток ФИДЕ
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Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно вышли в турнир претенденток Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам серии Гран-при.
Это стало известно по завершении заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ, который проходил в Никосии (Кипр). Напомним, его победительницей стала Динара Вагнер. Второе место заняла россиянка Полина Шувалова, которая по дополнительным показателям обогнала Тань Чжунъи и Харику Дронавалли. Лагно стала пятой, а Горячкина заняла шестое место.
Ранее Лагно выиграла первый этап соревнований в Астане (Казахстан), а Горячкина первенствовала на предыдущем этапе Гран-при в Нью-Дели (Индия). Турнир претенденток ФИДЕ пройдёт следующей весной в Торонто.
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