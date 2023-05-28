«Норильский никель» обыграл клуб «Газпром-Югра» и вышел в финал ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» одержал победу над клубом «Газпром-Югра» в пятом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу норильского клуба.

Голы за «Норильский никель» в этой встрече забили игроки Алекс Фелипе, Алексей Лялин, Денис Поваров, Руслан Кудзиев и Владимир Саносян.

Таким образом, «Норильский никель» выиграл полуфинальную серию со счётом 3-2 и вышел в финал чемпионата России. Соперником команды из Норильска в финале соревнований станет московский «КПРФ», ранее обыгравший екатеринбургскую «Синару».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Пятый матч

«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:4.