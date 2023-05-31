Ягудин, Карякин и Кокляев примут участие в «Забеге спортсменов» на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, российский гроссмейстер Сергей Карякин и тяжелоатлет Михаил Кокляев станут участниками «Забега спортсменов», который пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, сообщает пресс-служба турнира.
«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели лёгкой атлетики. Это было и весело, и азартно. К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 метров короче, и соперников будет не семь, а всего два или три, так что поборемся! Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» — сказал Ягудин.
«Не думал, что когда-нибудь буду принимать участие в легкоатлетических соревнованиях, но поддержать турнир, который прогремел в прошлом году на всю страну, а теперь даже вышел за рамки спортивного стадиона, — большая честь и радость для меня. Наш беговой баттл с Алексеем и Сергеем — очередное доказательство того, что спорт объединяет. Кто знает, сегодня лёгкая атлетика на Никольской, а завтра тяжёлая — на крыше ГУМа… Спорт для людей и про людей, и это очень здорово, что большой спорт расширяет свои рамки, чтобы привлекать как можно больше зрителей и популяризировать физическую культуру в целом», — отметил Кокляев.
5 июня на Никольской улице пройдут забеги на 60 метров и на 60 метров с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта.
- 31 мая 2023
-
13:46
-
13:19
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
09:38
- 30 мая 2023
-
22:55
-
22:24
-
20:29
-
20:06
-
17:19
-
16:57
-
16:53
-
16:44
-
15:28
-
12:47
-
11:29
-
10:33
-
02:17
- 29 мая 2023
-
20:52
-
18:52
-
13:08
-
13:06
-
10:09
-
09:54
-
09:52
- 28 мая 2023
-
21:52
-
20:20
-
17:55
-
17:42
-
15:57
-
13:06
-
05:36
-
01:05
- 27 мая 2023
-
23:32