Ягудин, Карякин и Кокляев примут участие в «Забеге спортсменов» на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, российский гроссмейстер Сергей Карякин и тяжелоатлет Михаил Кокляев станут участниками «Забега спортсменов», который пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, сообщает пресс-служба турнира.

«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели лёгкой атлетики. Это было и весело, и азартно. К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 метров короче, и соперников будет не семь, а всего два или три, так что поборемся! Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» — сказал Ягудин.

«Не думал, что когда-нибудь буду принимать участие в легкоатлетических соревнованиях, но поддержать турнир, который прогремел в прошлом году на всю страну, а теперь даже вышел за рамки спортивного стадиона, — большая честь и радость для меня. Наш беговой баттл с Алексеем и Сергеем — очередное доказательство того, что спорт объединяет. Кто знает, сегодня лёгкая атлетика на Никольской, а завтра тяжёлая — на крыше ГУМа… Спорт для людей и про людей, и это очень здорово, что большой спорт расширяет свои рамки, чтобы привлекать как можно больше зрителей и популяризировать физическую культуру в целом», — отметил Кокляев.

5 июня на Никольской улице пройдут забеги на 60 метров и на 60 метров с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта.