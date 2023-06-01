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Тренер первого за 10 лет украинского чемпиона Европы по вольной борьбе застрелил свою жену

Тренер первого за 10 лет украинского чемпиона Европы по вольной борьбе застрелил свою жену
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Тренер по вольной борьбе Руслан Умаров устроил жестокую стрельбу в одном из районов Одессы, в результате чего погибли два человека.

Как сообщают украинские СМИ, Умаров застрелил свою жену Елену и мужчину, вместе с которым она находилась в автомобиле. Во время инцидента мужчина в машине успел ранить Умарова из своего оружия. Тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. По неподтверждённой информации, врачам не удалось спасти Умарова.

Дочь убитой женщины сообщила, что Умаров больше года не давал развод жене и угрожал ей. До сегодняшнего инцидента были попытки нападения на женщину, поэтому она наняла охранника, который и находился вместе с ней в автомобиле.

Важно отметить, что Умаров является тренером первого за 10 лет украинского чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова.

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