«Синара» разгромила клуб «Газпром-Югра» в первом матче бронзовой серии ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» одержала победу в матче с югорским клубом «Газпром-Югра» в первом матче бронзовой серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 9:3 в пользу екатеринбургской команды.

Голами в составе победителей отметились Сергей Сорокин, Максим Герасимов, Иван Ишков, Максим Окулов, Дени Суховей и Валерий Дёмин, оформивший хет-трик в этой встрече.

Напомним, в полуфинальной серии нынешнего розыгрыша чемпионата России «Газпром-Югра» уступил «Норильскому никелю», а «Синара» проиграла московскому клубу «КПРФ».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Борьба за третье место. Первый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:9.