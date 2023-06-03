«Синара» разгромила клуб «Газпром-Югра» в первом матче бронзовой серии ЧР по мини-футболу
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Екатеринбургская «Синара» одержала победу в матче с югорским клубом «Газпром-Югра» в первом матче бронзовой серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 9:3 в пользу екатеринбургской команды.
Голами в составе победителей отметились Сергей Сорокин, Максим Герасимов, Иван Ишков, Максим Окулов, Дени Суховей и Валерий Дёмин, оформивший хет-трик в этой встрече.
Напомним, в полуфинальной серии нынешнего розыгрыша чемпионата России «Газпром-Югра» уступил «Норильскому никелю», а «Синара» проиграла московскому клубу «КПРФ».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Борьба за третье место. Первый матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:9.
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