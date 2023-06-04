ЦСКА — «Ростов-Дон»: во сколько начнётся решающий матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 июня, в Москве пройдёт решающий матч финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В нём за титул сражаются ЦСКА и «Ростов-Дон» (счёт в серии 1-1).
Титульная встреча пройдёт в 15:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» (трансляция начнётся в 14:55 мск).
В регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 матчей и уверенно занял первое место, а «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.
Напомним, ростовский клуб просил аннулировать результат второго матча и присудить ЦСКА техническое поражение из-за участия в матче Дарьи Дмитриевой, отозванной из аренды в словенский «Крим».
Отметим, что бронзовыми призёрами лиги стали гандболистки «Звезды» (Звенигород).
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