ПФК ЦСКА поздравил гандболисток клуба с чемпионством

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА поздравила гандболисток ЖГК ЦСКА с победой в финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

«Поздравляем женский гандбольный клуб ЦСКА, которые стали чемпионами России», – говорится в обращении ПФК ЦСКА.

Напомним, в финальной серии Суперлиги гандболистки столичного клуба со счётом 2-1 обыграли «Ростов-Дон». Решающий матч серии прошёл сегодня, 4 июня, на домашней арене ЦСКА, в Москве. Хозяева со счётом 35:29 обыграли гостей. Отметим, что бронзовыми призёрами женской гандбольной Суперлиги стали гандболистки «Звезды» (Звенигород).

Гандбол. Суперлига. Женщины. Финальная серия. Третий матч

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов) – 35:29 (19:13, 16:16).