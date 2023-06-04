«КПРФ» обыграл «Норильский никель» во 2-м матче финальной серии ЧР по мини-футболу

Столичный «КПРФ» увеличил преимущество над «Норильским никелем», одержав победу во втором матче команд в рамках финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча, проходившая в Климовске, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды хозяев.
Голами в составе победителей отметились Андрей Заболонков и ставший автором дубля Янар Асадов. У «Норильского никеля» отличились голкипер Николай Балашов и Руслан Кудзиев.
После двух матчей счёт в финальной серии до трёх побед 2:0 в пользу «КПРФ». Третья игра пройдёт в Норильске 11 июня.
Напомним, на пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары». «Норильский никель» в четвертьфинале прошёл «Тюмень» (3-1), а в полуфинальной серии — «Газпром-Югра» (3-2).
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:2.
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