«КПРФ» обыграл «Норильский никель» во 2-м матче финальной серии ЧР по мини-футболу

Столичный «КПРФ» увеличил преимущество над «Норильским никелем», одержав победу во втором матче команд в рамках финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча, проходившая в Климовске, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды хозяев.

Голами в составе победителей отметились Андрей Заболонков и ставший автором дубля Янар Асадов. У «Норильского никеля» отличились голкипер Николай Балашов и Руслан Кудзиев.

После двух матчей счёт в финальной серии до трёх побед 2:0 в пользу «КПРФ». Третья игра пройдёт в Норильске 11 июня.

Напомним, на пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары». «Норильский никель» в четвертьфинале прошёл «Тюмень» (3-1), а в полуфинальной серии — «Газпром-Югра» (3-2).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Второй матч

«КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:2.