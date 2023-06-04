Анна Вяхирева расплакалась после победы в Лиге чемпионов

Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за норвежский клуб «Вайперс Кристиансанд», расплакалась после победы в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.

В финальном матче «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» с перевесом в четыре мяча – 28:24. Вяхирева стала самым результативным игроком в составе своей команды, наряду с норвежкой Суннивой Нэс Андерсен, отметившись во встрече шестью забитыми мячами.

Сразу по окончании финального свистка российская гандболистка не смогла сдержать эмоций, впервые в карьере завоевав золотую медаль самого престижного турнира в женском гандболе.

Отдельно стоит отметить, что Анна также была признана самым ценным игроком прошедшего розыгрыша соревнований.