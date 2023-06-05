Вяхирева: надеюсь, я вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью

Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс Кристиансанд», рассказала о своих эмоциях после победы в Лиге чемпионов.
«Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что всё получилось уже в первом сезоне. Я очень, очень горжусь. Для меня главное — быть здесь и быть счастливой, играя в гандбол. Я просто стараюсь делать всё возможное здесь и сейчас.
С Трефиловым я не разговариваю, это меня не беспокоит. Надеюсь, я вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью», — приводит слова Вяхиревой VG.
Напомним, вчера, 4 июня, в финальном матче Лиги чемпионов «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» со счётом 28:24, Вяхирева забила шесть мячей. Она была признана самым ценным игроком «Финала четырёх».
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