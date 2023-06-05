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Вяхирева: очень горжусь собой и своей командой. Мы выиграли этот финал все вместе

Вяхирева: очень горжусь собой и своей командой. Мы выиграли этот финал все вместе
Анна Вяхирева
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Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс Кристиансанд», поделилась эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Вчерашняя игра была другой. Все чувствовали давление, но в этот раз мы решили повеселиться и выложиться по полной. Каждый играл очень хорошо. Соперники не знали, кого нужно закрыть в первую очередь, потому что опасность исходила от каждого. Мы выиграли этот финал все вместе, как команда.

Моя мечта сбылась. Я пришла сюда, в «Вайперс», из-за командного духа, чемпионского духа и чтобы выиграть трофей. Я сделала правильный выбор. Очень горжусь собой и своей командой», — приводит слова Вяхиревой официальный сайт Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 4 июня, в финальном матче Лиги чемпионов «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» со счётом 28:24, Вяхирева забила шесть мячей. Она была признана самым ценным игроком «Финала четырёх».

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