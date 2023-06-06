Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Неделе лёгкой атлетики в Москве

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года россиянин Данил Лысенко победил в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

Лысенко показал результат 2,31 метра. Его главный соперник бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк преодолел планку на такой же высоте, но уступил Лысенко по количеству попыток. Третье место занял Альперен Асет из Турции с результатом 2,27 метра.

В соревнованиях женщин победу одержала представительница Беларуси Карина Демидик. Призёрами стали россиянки Надежда Андрюхина и Мария Кочанова. Все они взяли высоту 1,91 м, но затратили для этого разное количество попыток. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не выступила на соревнованиях из-за травмы.