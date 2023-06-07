Всемирная федерация тхэквондо решает, правомерен ли приезд россиян Храмцова и Ларина на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) изучает вопрос правомерности присутствия на чемпионате мира – 2023 в Баку (Азербайджан) не допущенных до соревнований олимпийских чемпионов из России Максима Храмцова и Владислава Ларина.

Напомним, Храмцов и Ларин присутствуют на ЧМ в качестве помощников менее опытных партнёров по команде. Это вызвало резонанс в обществе.

«World Taekwondo знает об этих сообщениях и изучает этот вопрос, чтобы определить, были ли нарушены правила участия федерации. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока идёт расследование», — говорится в заявлении федерации, полученном изданием Inside the Games.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали.