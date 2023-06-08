Главный тренер ЦСКА Акопян: Баева для меня стала открытием сезона

Главный тренер женской гандбольной команды ЦСКА Ольга Акопян высказалась об игре гандболистки Юлии Баевой в сезоне-2022/2023.

«Юля пришла к нам в ноябре, когда Кристина уже довольно уверенно играла на позиции Тони Скоробогатченко. Позже у Баевой были проблемы со здоровьем, она выпадала из тренировочного процесса. Получилось, что её адаптация в команде затянулась. Но постепенно Баева нащупала свою игру. Мы отметили отличное взаимодействие с линией. Плюс рост у Юли побольше, чем у Кристины, а вместе с этим и вариативность её действий выше.

Баева для меня стала открытием сезона. Она очень уверенно сыграла с «Ладой», настоящий боец. На одной из пресс-конференций сказала, что команда обещает Ольге Сергеевне выиграть полуфинал. Потом добавила: и финал тоже (улыбается). Позже при всех девочках я сказала Юле, что теперь больше ничего не остаётся, нужно побеждать. И Баева не подвела, слово сдержала», — приводит слова Акопян «Гандбол. Быстрый центр».