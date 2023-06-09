World Taekwondo не выявила нарушений в визите российских олимпийских чемпионов на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо заявила, что визит российских олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, не допущенных к участию в соревнованиях из-за поддержки СВО, на чемпионат мира в Баку находится вне зоны ведения организации, а следовательно, не является нарушением правил допуска россиян на турнир. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В самом факте посещения спортсменами турнира не было нарушения, однако после того, как главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что Ларин и Храмцов помогали команде в тренировках, World Taekwondo инициировал проверку.

«World Taekwondo провело расследование по этому вопросу и может подтвердить, что спортсмены, о которых идёт речь, не были аккредитованы для участия в чемпионате мира по тхэквондо в Баку-2023 и им не был предоставлен доступ к каким-либо официальным соревнованиям по тхэквондо или к тренировочным площадкам. Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными спортсменами (AIN) и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных мест проведения соревнований и тренировок и, таким образом, находится за пределами юрисдикции World Taekwondo.

Как для представителей общественности не было никаких ограничений для этих спортсменов на посещение чемпионата мира в качестве зрителей. Условия участия в чемпионате мира по тхэквондо касались только их участия в качестве спортсменов или вспомогательного персонала», — приводит слова представителя организации портал Inside the Games.