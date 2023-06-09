World Taekwondo не выявила нарушений в визите российских олимпийских чемпионов на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо заявила, что визит российских олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, не допущенных к участию в соревнованиях из-за поддержки СВО, на чемпионат мира в Баку находится вне зоны ведения организации, а следовательно, не является нарушением правил допуска россиян на турнир. Об этом сообщает портал Inside the Games.
В самом факте посещения спортсменами турнира не было нарушения, однако после того, как главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что Ларин и Храмцов помогали команде в тренировках, World Taekwondo инициировал проверку.
«World Taekwondo провело расследование по этому вопросу и может подтвердить, что спортсмены, о которых идёт речь, не были аккредитованы для участия в чемпионате мира по тхэквондо в Баку-2023 и им не был предоставлен доступ к каким-либо официальным соревнованиям по тхэквондо или к тренировочным площадкам. Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными спортсменами (AIN) и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных мест проведения соревнований и тренировок и, таким образом, находится за пределами юрисдикции World Taekwondo.
Как для представителей общественности не было никаких ограничений для этих спортсменов на посещение чемпионата мира в качестве зрителей. Условия участия в чемпионате мира по тхэквондо касались только их участия в качестве спортсменов или вспомогательного персонала», — приводит слова представителя организации портал Inside the Games.
- 9 июня 2023
-
14:57
-
14:05
-
13:49
-
09:34
-
01:24
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:17
-
21:52
-
19:20
-
19:07
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:54
-
15:18
-
14:05
-
13:51
-
13:32
-
13:18
-
02:13
-
00:44
-
00:36
-
00:18
- 7 июня 2023
-
22:56
-
21:55
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58
-
22:13
-
21:45
-
21:03
-
18:30