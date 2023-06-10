Норвежец Якоб Ингебригтсен стал самым быстрым в мире в беге на 2 мили

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен, специализирующийся в беге на средние и длинные дистанции, установил мировой рекорд в беге на 2 мили (3218 метров).
На этапе Бриллиантовой лиги в Париже норвежец преодолел дистанцию за 7 минут 54,10 секунды. Предыдущее достижение было показано кенийцем Даниэлем Коменом в июле 1997 года и равнялось 7.58,61. Отметим, что за всю историю забегов на 2 мили только Комен и Ингебригтсен преодолели дистанцию быстрее чем за восемь минут.
Достичь рекордного темпа в забеге Ингебригтсену помогла технология Wavelight, которая подсвечивает радиус трассы тем самым отображая темп рекордсмена в режиме реального времени.
Ингебригтсен — олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров, чемпион мира 2022 года на дистанции 5000 метров,
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