Чемпион мира по прыжкам в длину Меньков: World Athletics убила половину моей карьеры

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков высказался о том, как санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) повлияли на его карьеру.

«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлёте, я мог бы ещё многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили», — приводит слова Менькова ТАСС.

Напомним, World Athletics приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в своей организации из-за допингового скандала в ноябре 2015 года. С 2017 года некоторые легкоатлеты из России могли принять участие в международных соревнованиях, однако в марте прошлого года российские спортсмены были отстранены из-за ситуации на Украине.