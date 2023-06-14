Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь не сыграет в Кубке мира в Баку

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь не примет участия в Кубке мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа 2023 года. Также на турнире не выступят гроссмейстеры Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция, ранее — Иран), Вишванатан Ананд (Индия) и Рихард Раппорт (Венгрия). Об этом сообщает Chess.com.
Ранее своё участие в турнире подтвердили российский шахматист Ян Непомнящий, занимающий четвёртое место в рейтинге ФИДЕ, и 16-й чемпион мира по шахматам из Норвегии, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. Ещё один россиянин, Сергей Карякин, получивший от ФИДЕ персональное приглашение на турнир, отказался от поездки в Баку, объяснив своё неучастие в соревнованиях нежеланием выступать без российских флага и гимна.
- 14 июня 2023
-
10:20
-
00:06
- 13 июня 2023
-
23:44
-
20:09
-
15:42
-
13:02
-
09:42
-
00:57
- 12 июня 2023
-
22:29
-
21:20
-
19:31
-
19:16
-
18:18
-
15:23
-
14:18
-
11:59
-
09:57
- 11 июня 2023
-
18:52
-
17:36
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:18
-
15:22
-
15:07
-
13:22
-
13:22
-
11:36
-
10:37
- 10 июня 2023
-
23:50
-
16:46
-
15:47
-
15:27
-
14:07
-
13:52