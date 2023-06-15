Матыцин: уверен, градус снизится и мы будем выступать со всеми, но проситься не будем

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Считаю необходимым вести равноправный диалог со всеми федерациями, не надо никуда проситься. Я против дискриминации, в том числе по нейтральному статусу. Некоторые федерации также предлагают подписывать некоторые декларации, что является абсолютно недопустимым.
Ну не допустили Ларина и Храмцова. Кому от этого плохо? Они понизили конкуренцию, не допустив их. Уверен, что градус снизится, мы будем выступать, но проситься куда-то и кого-то умолять мы не будем.
Мы — самодостаточная страна, были предложены Игры БРИКС, президент одобрил эту инициативу. Мы будем приглашать не только страны БРИКС. Нужно показать, что спорт является объединяющим фактором», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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