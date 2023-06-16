Бриллиантовая лига, пятый этап: все результаты мировой легкоатлетической серии

В Осло (Норвегия) завершился пятый этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Женщины
100 м
1. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,75.
2. Антоник Страчан (Багамские острова) – 10,92.
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,98.
1 миля
1. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 4.17,13 (мировой рекорд U20).
2. Кори Энн Макги (США) – 4.18,11.
3. Джессика Халл (Австралия)- 4.18,24 (рекорд Океании).
3000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.25,01.
2. Лилиан Касаит Ренгерук (Кения) – 8.25,90.
3. Маргарет Челимо Кипкембои (Кения) – 8.26,14.
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,30.
2. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,84.
3. Джианна Вудрафф (Панама) – 54,46.
Метание диска
1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 66,77.
2. Валери Оллмэн (США) – 66,18.
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,26.
Толкание ядра
1. Сара Миттон (Канада) – 19,54.
2. Мэгги Юэн (США) – 19,52.
3. Дэнниель Томас-Додд (Ямайка) – 19,44.
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91.
2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,87.
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,75.
Мужчины
200 м
1. Эррион Найтон (США) – 19,77.
2. Рейньер Мена (Куба) – 20.09.
3. Джозеф Фанбулле (Нигерия) – 20,23.
400 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 44,38.
2. Музала Самуконга (Замбия) – 44,49.
3. Вернон Норвуд (США) – 44,51.
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.27,95 (рекорд Европы).
2. Мохамед Катир (Испания) – 3.28,89.
3. Яред Нугузи (США) – 3.29,02 (рекорд Северной Америки).
5000 м
1. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 12.41,73.
2. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 12.41,73.
3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.46,21.
400 м с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,52.
2. Сиджей Аллен (США) – 47,58.
3. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,13.
Метание молота
1. Войцех Новицкий (Польша) – 81,92.
2. Руди Уинклер (США) – 79,42.
3. Этан Катцберг (Канада) – 77,93.
Прыжок в длину
1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,32.
2. Маркиз Денди (США) – 8,26.
3. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,21.
Прыжок с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01.
2. Кристофер Нильсен (США) – 5,91.
3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) – 5,81.
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