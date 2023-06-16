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Бриллиантовая лига, пятый этап: все результаты мировой легкоатлетической серии

В Осло (Норвегия) завершился пятый этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Женщины

100 м

1. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,75.

2. Антоник Страчан (Багамские острова) – 10,92.

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,98.

1 миля

1. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 4.17,13 (мировой рекорд U20).

2. Кори Энн Макги (США) – 4.18,11.

3. Джессика Халл (Австралия)- 4.18,24 (рекорд Океании).

3000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.25,01.

2. Лилиан Касаит Ренгерук (Кения) – 8.25,90.

3. Маргарет Челимо Кипкембои (Кения) – 8.26,14.

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,30.

2. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,84.

3. Джианна Вудрафф (Панама) – 54,46.

Метание диска

1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 66,77.

2. Валери Оллмэн (США) – 66,18.

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,26.

Толкание ядра

1. Сара Миттон (Канада) – 19,54.

2. Мэгги Юэн (США) – 19,52.

3. Дэнниель Томас-Додд (Ямайка) – 19,44.

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91.

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,87.

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,75.

Мужчины

200 м

1. Эррион Найтон (США) – 19,77.

2. Рейньер Мена (Куба) – 20.09.

3. Джозеф Фанбулле (Нигерия) – 20,23.

400 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 44,38.

2. Музала Самуконга (Замбия) – 44,49.

3. Вернон Норвуд (США) – 44,51.

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.27,95 (рекорд Европы).

2. Мохамед Катир (Испания) – 3.28,89.

3. Яред Нугузи (США) – 3.29,02 (рекорд Северной Америки).

5000 м

1. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 12.41,73.

2. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 12.41,73.

3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.46,21.

400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,52.

2. Сиджей Аллен (США) – 47,58.

3. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,13.

Метание молота

1. Войцех Новицкий (Польша) – 81,92.

2. Руди Уинклер (США) – 79,42.

3. Этан Катцберг (Канада) – 77,93.

Прыжок в длину

1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,32.

2. Маркиз Денди (США) – 8,26.

3. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,21.

Прыжок с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01.

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,91.

3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) – 5,81.