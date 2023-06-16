Канада, Польша, Италия одержали победы в 6-м туре женской Лиги наций

Сегодня, 16 июня, завершились матчи 6-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Италии, Болгарии, Канады, Турции, Польши, Доминиканской Республики, Таиланда, Бразилии, Южной Кореи, США, Японии и Сербии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня
Болгария – Канада – 15:25, 13:25, 15:25
Польша – Турция — 25:22, 25:20, 30:28
Доминиканская Республика – Италия — 16:25, 25:16, 25:21, 22:25, 10:15
Таиланд – США – 21:25, 18:25, 16:25
Япония — Южная Корея — 25:18, 25:13, 25:19
Бразилия – Сербия — 23:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:11
После шести сыгранных туров в общем зачёте лидирует сборная Польши, у которой 17 набранных очков. На втором месте расположилась национальная команда США. Американские волейболистки набрали 15 баллов. Бразильянки заработали 15 очков и расположились на третьем месте.
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