Канада, Польша, Италия одержали победы в 6-м туре женской Лиги наций

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Сегодня, 16 июня, завершились матчи 6-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Италии, Болгарии, Канады, Турции, Польши, Доминиканской Республики, Таиланда, Бразилии, Южной Кореи, США, Японии и Сербии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня

Болгария – Канада – 15:25, 13:25, 15:25

Польша – Турция — 25:22, 25:20, 30:28

Доминиканская Республика – Италия — 16:25, 25:16, 25:21, 22:25, 10:15

Таиланд – США – 21:25, 18:25, 16:25

Япония — Южная Корея — 25:18, 25:13, 25:19

Бразилия – Сербия — 23:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:11

После шести сыгранных туров в общем зачёте лидирует сборная Польши, у которой 17 набранных очков. На втором месте расположилась национальная команда США. Американские волейболистки набрали 15 баллов. Бразильянки заработали 15 очков и расположились на третьем месте.