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Дин Лижэнь рассказал, кто был его вторым секундантом на чемпионате мира

Дин Лижэнь рассказал, кто был его вторым секундантом на чемпионате мира
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17-й чемпион мира, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь раскрыл имена секундантов, с которыми он работал во время матча за звание чемпиона мира, где спортсмен боролся с россиянином Яном Непомнящим. Если имя первого секунданта было известно давно — им был румынский шахматист и близкий друг Лижэня Рихард Раппорт — то второй помощник шахматиста долгое время не был назван.

«Был ли моим вторым секундантом Вэй И (китайский гроссмейстер. — Прим. «Чемпионата»)? Нет, с Вэй И я сыграл лишь несколько тренировочных партий перед тем, как отправился в Астану. Рапид и блиц. Тренировочные партии, чтобы проверить мои дебюты, посмотреть, как он отреагирует на «новинки». Против него я тестировал ладью a2, например. Удивительно, но он отреагировал довольно быстро, сыграв ферзем на a5, а не b6 и слон a6, что является самой естественной реакцией, верно? Именно так я играл против Раппорта в нашей тренировочной партии на Lichess (так отреагировал и Непомнящий в восьмой партии матча. — Прим. «Чемпионата»), который все видели. Вэй И довольно быстро разыграл этот ход.

Рихард Раппорт готовил мои дебюты? Думаю, что могу раскрыть имя второго моего секунданта. Это был Жахонгир Вахидов из Узбекистана (победитель Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. — Прим. «Чемпионата»). Так что со мной сотрудничали два гроссмейстера. Вахидов работал из Узбекистана и присылал мне файлы. Мы встретились в Вейк-ан-Зее. Так что, на самом деле, я нашёл обоих своих секундантов в Вейк-ан-Зее! Я поговорил с Вахидовым за ужином после церемонии закрытия турнира. И я попросил Раппорта сопровождать меня в Астану. С Рихардом мы сыграли много тренировочных партий… на Lichess. Так что Вейк-ан-Зее стал для меня совершенно уникальным опытом. Я встретил там двух моих секундантов, и они очень мне помогли», — приводит слова Лижэня New In Chess.

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