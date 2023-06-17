Кёрлингист Крушельницкий объяснил, почему больше не хочет участвовать в Олимпиаде

Двукратный чемпион мира по кёрлингу Александр Крушельницкий объяснил, почему не хотел бы ещё раз принять участие в Олимпийских играх.

Крушельницкий отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию после того, как на Олимпийских играх – 2018 в его допинг-пробе был найден мельдоний. Тогда спортсмен и его супруга Анастасия Брызгалова вынуждены были вернуть завоёванные бронзовые медали в дабл-миксте. Кёрлингист убежден, что запрещенный препарат ему подсыпали.

«Уже нет. Я уже один раз сыграл, мне хватило. Я там всё видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется. Сейчас я играю для себя, своей семьи и болельщиков», — приводит слова Крушельницкого ТАСС.

Крушельницкий и Брызгалова выступали в соревнованиях смешанных пар и смешанных команд. Пока Александр отбывал дисквалификацию, Анастасия завершила карьеру и перешла на тренерскую работу. Крушельницкий после отстранения возобновил карьеру.