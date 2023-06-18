Тамерлан Башаев выиграл золото на этапе Большого шлема по дзюдо в Казахстане

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл золотую медаль на этапе серии Большого шлема 2023 года, который проходит в Астане.

В решающей схватке в весовой категории свыше 100 кг бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Башаев оказался сильнее представителя Таджикистана Темура Рахимова. Россиянин Валерий Ендовицкий стал бронзовым призёром в том же весе.

Напомним, ранее ещё три представителя России поднимались на пъедестал текущих соревнований: Матвей Каниковский также завоевал золото в весовой категории до 100 кг, Махмадбек Махмадбеков стал лучшим в соревнованиях до 73 кг, а дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзовую награду в весе до 48 кг.

Турнир в Казахстане завершается сегодня, 18 июня. Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), россияне и белорусы могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.