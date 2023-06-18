Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото на этапе серии «Большого шлема» в Астане

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на этапе «Большого шлема» в весовой категории до 100 кг.

В финальном поединке соревнований в Астане Каниковский одолел представителя ОАЭ Джафара Костоева. Третье место в соревнованиях заняли спортсмен из Казахстана Ислам Бозбаев и хорват Златко Кумрич.

Ранее ещё два российских спортсмена завоевали золото на этом турнире. Махмадбек Махмадбеков стал лучшим в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, а дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзовую награду в весе до 48 кг.

Этап серии «Большого шлема» по дзюдо проходит в Астане с 16 по 18 июня. Спортсмены из России выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Каниковский — чемпион России 2022 года.