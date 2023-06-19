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Чемпион Европы по регби-7 Игорь Галиновский завершил карьеру

Чемпион Европы по регби-7 Игорь Галиновский завершил карьеру
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Чемпион Европы по регби-7 Игорь Галиновский, выступавший за красноярский «Красный Яр», завершил игровую карьеру.

«Спектакль окончен, господа! Опущен занавес, и рампы свет не освещает лица. Мы отыграли наши роли и простились с ними навсегда, Оставив в них своей души частицы», – написал Галиновский в соцсетях.

В течение всей карьеры (2006–2023) Галиновский выступал за «Красный Яр». Вместе с красноярской командой Игорь дважды становился чемпионом России по регби (2013, 2015), шесть раз – обладателем Кубка России по регби (2006, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019).

В составе сборной России по регби Галиновский сыграл 52 матча, набрал 95 очков (19 попыток). В национальной команде по регби-7 становился чемпионом Европы и победителем Универсиады.

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