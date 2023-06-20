«Наверное, это болезнь». Евгений Рылов — о многочисленных кошках, живущих в его доме

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о своих любимых домашних животных — кошках.
«Кошек у нас уже 14. Да, знаю, что, наверное, это болезнь. Мы с Оксаной даже находили что-то на этот счёт в интернете.
Чем руководствуемся при выборе очередного питомца? Интуитивным инстинктом. Попадается на глаза картинка, и сразу понимаешь: твоё.
Имеет ли значение порода? Я очень люблю мейн-кунов. Жене больше нравятся шотландские вислоушки. Хотя по большому счёту это для нас непринципиальный момент. Сейчас у нас четыре вислоухих кота, два тайца, два нибелунга, один перс и пять мейн-кунов. Все кошки взрослые, стерилизованные.
Можем ли какую-то из них подарить, если сильно попросят? Исключено. Как только кошка вошла в дом, она становится членом семьи. Я бы сказал, что если вовремя не построить кошку, она начинает строить тебя. Но этого я не допускаю.
Осталось ли ещё хоть какое-то пространство для домашних животных в квартире? Более чем достаточно», — приводит слова Рылова RT.
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