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Церемония открытия Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, провалилась

Церемония открытия Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, провалилась
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Церемония открытия стартовавших в Кракове (Польша) Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, получила крайне неудовлетворительную оценку и множество негативных отзывов от посетивших её гостей.

Так, из различных СМИ сообщается о разочаровании большинства зрителей увиденной музыкальной и шоу-программой дорогостоящего мероприятия. Отдельно стоит отметить и негативную реакцию публики на выступление польских политиков, чьи речи со сцены сопровождались непрерывным свистом зрителей.

Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня, 22 июня.

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