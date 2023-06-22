Президента Польши и других политиков освистали на церемонии открытия Европейских игр

Вчера, 21 июня, в Кракове (Польша) прошла церемония открытия Европейских игр, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция).

Как уже сообщалось, организационный уровень мероприятия в принципе получил массу негативных оценок от зрителей и СМИ. Однако, отдельно стоит отметить реакцию собравшейся публики на выступление польских политиков: сначала на сцене освистали мэра Кракова Яцека Майхровского, а позднее, организаторам и вовсе пришлось включать субтитры во время выступления экс-вице-премьера правительства страны Яцека Сасина. Также лёгкий свист стоял даже во время речи президента Польши Анджея Дуды.

Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня, 22 июня.