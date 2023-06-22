«Дрожь от смущения». Польский журналист — о церемонии открытия Европейских игр

Журналист польского издания Sport.pl Петр Веселович выпустил материал, в котором раскритиковал церемонию открытия стартовавших в Кракове Европейских игр.

«Поскольку мы как страна уже потратили миллионы на это мероприятие, пусть оно хоть эффектно выглядит» — эта мысль сопровождала меня по дороге на стадион «Висла». Именно здесь состоялась церемония, которая должна была заставить мир содрогнуться. Но никто не сказал, что это может быть дрожь от смущения.

На деле пафос превратился в китч, причём хаотичный. На стадион вошли движущиеся платформы, и каждая из них представляла момент в истории Польши. С точки зрения трибун это было как минимум неразборчиво, а главное, к сожалению, утомительно. Более десятка тысяч человек почувствовали себя как на уроке истории, ускоренном курсе к выпускным экзаменам. Несмотря на то что у них было обещанное шоу, они его не забыли.

Оживить атмосферу попытались музыканты. И хотя, наверное, никто не ожидал, что организация будет соответствовать, скажем, футбольному Суперкубку, одно вызывало недоумение: почему, когда артисты выступали на сцене, на поле стадиона царила тишина и пустота? Телевизионные картинки были эффектны, реальность Кракова вызывала деликатный ужас – кроме пляски огней, ничего не происходило», – говорится в статье Веселовича.