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Автомобиль Клаудии Пехштайн повредили после скандальной речи олимпийской чемпионки

Автомобиль Клаудии Пехштайн повредили после скандальной речи олимпийской чемпионки
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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн подала заявление в полицию после того, как неизвестные повредили её автомобиль, сообщает Bild.

По информации источника, кто-то выстрелил в стекло машины со стороны водителя, из-за чего оно треснуло. В этот момент в транспортном средстве никого не было. Сама спортсменка связывает инцидент с её выступлением на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС), которое вызвало критику со стороны общественности. Пехштайн ранее появилась на мероприятии в форме федерального полицейского и неоднозначно высказалась по ряду политических вопросов.

В ответ на критику Пехштайн заявила, что не является членом ХДС, а на мероприятии присутствовала как гость политической партии в качестве спортсменки и сотрудника федеральной полиции.

Пехштайн — легенда конькобежного спорта, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. В 50 лет она выиграла чемпионат Германии 2023 года.

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