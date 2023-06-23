Партнёр Пехштайн: реакция на слова Клаудии показывает истерию и безумие в Германии
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Матиас Гроссе, возлюбленный пятикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту немки Клаудии Пехштайн, отреагировал на критику в адрес спортсменки после её речи на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
«Клаудии было отказано в праве на собственное мнение. Тот факт, что её речь вызвала такую бурную реакцию, показывает истерию и безумие в этой стране. Нужно уметь слушать, понимать и думать. Это нападение нас не напугает. Мы не боимся конфронтации», — приводит слова Гроссе DPA.
Напомним, речь Пехштайн, в которой она неоднозначно высказалась на важные политические темы, вызвала волну критике. Позже неизвестные повредили её автомобиль, после чего немецкая спортсменка обратилась в полицию.
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