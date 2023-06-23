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Клаудия Пехштайн: похоже, кто-то умышленно атаковал мою машину. Это шокирует

Клаудия Пехштайн: похоже, кто-то умышленно атаковал мою машину. Это шокирует
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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн высказалась о ситуации с повреждением её автомобиля.

«Это шокирует. Странно, что что-то подобное вообще происходит. Я могу предположить, что это нападение было нацелено на меня и было связано с моим выступлением на мероприятии ХДС. Всё это не похоже на совпадение. Судя по всему, кто-то умышленно атаковал мою машину», — приводит слова Пехштайн Die Welt.

Напомним, ранее Пехштайн выступила на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС). В частности, спортсменка напомнила о семейных ценностях и выступила за депортацию лиц, которым отказано в убежище. Её речь вызвала критику со стороны немецкой общественности. В ответ на критику Пехштайн заявила, что не является членом ХДС, а на мероприятии присутствовала как гость политической партии в качестве спортсменки и сотрудника федеральной полиции.

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