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Немецкая группа объявила, что больше не будет петь песню о Пехштайн в знак протеста

Немецкая группа объявила, что больше не будет петь песню о Пехштайн в знак протеста
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Берлинская инди-группа Von wegen Lisbeth объявила, что больше не станет исполнять на своих концертах песню Auf Eis, в которой упоминается пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн.

Решение группы связано с выступлением спортсменки на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС). В своей речи Пехштайн, представшая в форме федерального полицейского, напомнила о семейных ценностях и выступила за депортацию лиц, которым отказано в убежище. Речь конькобежки вызвала критику со стороны немецкой общественности.

«Мы не хотим ставить на сцене памятник человеку, который выступает с политической речью в полицейской форме и, среди прочего, транслирует расистские взгляды», — говорится в заявлении группы на странице в социальных сетях.

Музыканты не исключили, что в будущем песня вернётся в репертуар группы, но имя Пехштайн будет заменено.

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