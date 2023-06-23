Клаудия Пехштайн ответила на критику своего выступления в полицейской форме

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн ответила на критику своего скандального выступления в униформе федерального полицейского на съезде Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

В своей речи спортсменка сделала акцент на популярных в Германии политических темах. В частности, Пехштайн заявила о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище.

«Страх — плохой советчик. Тот, кого можно запугать, проиграл. Но я и подумать не могла, сколько шума и агрессии может вызвать моё импульсивное выступление на съезде ХДС. Нападение на машину, которой я регулярно пользуюсь в Берлине, повергло меня в шок.

Было ли появление на съезде ХДС в форме федеральной полиции целенаправленной провокацией или я постоянно ношу форму? Очень остроумно. Вы хотите спровоцировать меня прямо сейчас? Вы понимаете, что я горжусь тем, что являюсь федеральным полицейским? Федеральная полиция позволила мне сделать спортивную карьеру. Без её поддержки я бы не смогла осуществить свою детскую мечту — стать олимпийской чемпионкой. Не была бы сейчас единственной женщиной в мире, которая восемь раз участвовала и могла бы участвовать в зимних Олимпийских играх», — приводит слова Пехштайн Die Welt.