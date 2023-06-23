«В этой стране истерия и безумие». Речь великой чемпионки расколола немецкое общество

Женщина-огонь, знаменитая немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, которая в прошлом году в 50 лет приняла участие в своей восьмой Олимпиаде, теперь устраивает феерию и на национальной политической арене.

На мероприятии христианско-демократической партии (ХДС) она, выступая от лица федеральной полиции, службе в которой отдала почти 30 лет, заявила в частности о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище.

Её откровенная речь поделила Германию пополам. Всё настолько серьёзно и эмоционально, что после выступления машину Клаудии обстреляли.

«Дети хотят иметь здоровую семью»

Стоит сказать, что Клаудия, безусловно, известна в первую очередь своими спортивными достижениями. Вот факты, которые стоит о ней знать:

отобралась на свою восьмую (!) Олимпиаду в 50 лет;

стала самой титулованной спортсменкой среди тех, кто принимал участие в семи и более Олимпиадах (девять медалей всего, пять – золотых);

в 2009-м из-за обвинений в переливании крови чуть не покончила с собой.

Итак, на мероприятии одной из ведущих немецких партий Клаудия была очень эмоциональна и затронула важную для немцев тему миграции, призвав ужесточить действующие (мягкие, по мнению чемпионки) правила.

«Таким образом мы облегчим не только работу моих коллег из полиции, но и обеспечим безопасность граждан Германии. Пожилые люди и женщины должны иметь возможность пользоваться общественным транспортом без страха», – говорит Пехштайн о принудительной депортации мигрантов.

Не обошла Пехштайн и тему традиционных семейных ценностей.

«Дети в этой стране хотят получить хорошее образование и здоровую традиционную семью. Они хотят иметь маму и папу», – отметила Клаудия.

«Истерия и безумия в этой стране»

Выступление получилось столь вызывающим, что стало поводом для служебной проверки Федеральной полиции, как сообщает немецкий канал ZDF.

Неоднозначна реакция и в самой ХДС. Из стана партии слышатся мнения о популистской направленности выступления и несдержанности оратора.

Кстати, о спорте Клаудия Пехштайн тоже говорила. Так, многократная олимпийская чемпионка ратовала за укрепление клубного и школьного спорта.

За это и зацепился председатель ХДС Фридрих Мерц. Лидер партии публично поддержал Пехштайн: «Выступление было блестящим. Пехштайн на своем опыте убедилась в важности клубов и массового спорта. Именно это заявление действительно было самым интересным», – приводит слова политика Spiegel.

Не мог остаться в стороне и возлюбленный Пехштайн Матиас Гроссе.

«Клаудии было отказано в праве на собственное мнение. Тот факт, что её речь вызвала такую бурную реакцию, показывает истерию и безумие в этой стране. Нужно уметь слушать, понимать и думать. Это нападение нас не напугает. Мы не боимся конфронтации», – приводит слова Гроссе издание DPA.

Машину чемпионки обстреляли

Недовольны, конечно, не только в ХДС. Ситуацией воспользовались и оппоненты. Так, член социал-демократической партии Германии (СДПГ) Себастьян Фидлер в социальных сетях заявил, что «недоверчиво потирает глаза, когда женщина в форме произносит речь на политическом собрании».

Недовольство спичем выразила и вице-президент Бундестага Петра Пау:

«Я имею дело с государственными служащими и дисциплинарным правом 25 лет, не только в Комитете внутренних дел, плюс финансирование партии и прочее. Но этот процесс находится за пределами всякой терпимости».

Чтобы оценить масштабы общественного резонанса, достаточно увидеть отражение случившегося в элементах культуры. Так, берлинская инди-группа Von wegen Lisbeth объявила, что больше не станет исполнять на своих концертах песню Auf Eis, в которой упоминается Клаудия Пехштайн.

«Мы не хотим ставить на сцене памятник человеку, который выступает с политической речью в полицейской форме и среди прочего транслирует расистские взгляды», – говорится в заявлении группы.

Теперь Пехштайн приходится не только отражать нападки со стороны, но и в буквальном смысле бороться за своё благосостояние.

Титулованная немка подала заявление в полицию после того, как неизвестные повредили её автомобиль, сообщил Bild. Источник издания уточняет, что кто-то выстрелил в стекло машины со стороны водителя, из-за чего оно треснуло. К счастью, в этот момент в транспортном средстве никого не было.

Фото повреждённой машины: Фото Автомобиль Клаудии Пехштайн повредили после скандальной речи олимпийской чемпионки

«Это шокирует. Странно, что что-то подобное вообще происходит. Я могу предположить, что это нападение было нацелено на меня и было связано с моим выступлением на мероприятии ХДС. Всё это не похоже на совпадение. Судя по всему, кто-то умышленно атаковал мою машину».

О себе как о политике Пехштайн заявляла еще в 2021 году, когда баллотировалась от ХДС на федеральных выборах. Однако политический Олимп, в отличие от конькобежного спорта, Клаудии пока не покорился.