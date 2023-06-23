Клаудия Пехштайн: я так же далека от расизма и гомофобии, как от новых мировых рекордов

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту немка Клаудия Пехштайн ответила на обвинения в расизме и гомофобии после своего скандального выступления в униформе федерального полицейского на съезде Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
В своей речи спортсменка сделала акцент на популярных в Германии политических темах. В частности, Пехштайн заявила о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище и ценностях традиционной семьи.
«Какая чушь. За карьеру у меня сложились дружеские отношения со всеми. Во мне нет ничего расистского или антииностранного. Когда я слышу что-то подобное, это заставляет меня задуматься: что на самом деле происходит в нашей стране?
Конечно, мы должны помогать нуждающимся людям, это совершенно бесспорно. И я тоже так сказала на съезде. Но если судья после тщательного рассмотрения решит, что ходатайство о предоставлении политического убежища должно быть отклонено, то и депортация также должна быть произведена.
Меня совершенно не волнует, как люди живут вместе или кого они хотят любить. Но создатели нашего основного закона хотели, чтобы традиционный брак мужчины и женщины особенно поощрялся. И я думаю, что это хорошо.
Если бы левый зелёный лагерь сейчас хлопал, а не освистывал, я бы подумала, что сделала что-то не так. Многие представители левого политического лагеря и поддерживающие их журналисты не могут удержаться от рефлекторного крика «расист и гомофоб». Я так же далека от обоих определений, как и от новых мировых рекордов на катке», — приводит слова Пехштайн Die Welt.
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