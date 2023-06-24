Илья Захаров стал директором по региональному развитию Федерации прыжков в воду

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров стал директором по региональному развитию в Российской федерации прыжков в воду, о чём было объявлено на президиуме организации, который проходит в Екатеринбурге во время проведения чемпионата России по прыжкам в воду.
«В частности, в своей работе Илья сосредоточен на привлечении спонсоров к поддержке вида спорта в регионе», — приводит слова президента организации Станислава Дружинина «Матч ТВ».
Напомним, олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров год назад принял окончательное решение завершить спортивную карьеру.
Захаров завоевал золото Олимпийских игр 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина. Также на его счету серебро Игр-2012 в синхронных прыжках с трамплина, завоёванное с Евгением Кузнецовым. Вместе с Кузнецовым они выиграли «синхрон» на трамплине на чемпионате мира в 2017 году.
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