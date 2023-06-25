Сборная России по регби уступила команде «Барбарианс» в тест-матче
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Спортсмены сборной России по регби проиграли в товарищеском матче команде «Барбарианс», составленной из легионеров, выступающих в чемпионате страны.
Игра состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 57:14 в пользу легионеров.
В составе «Русских медведей» на поле вышли лучше регбисты России, а в составе соперников – настоящая сборная мира со спортсменами их Грузии, Южной Африки, Тонга и множества других стран.
Авторами попыток в составе сборной России стали Даниил Семёнов и Константин Узунов.
Напомним, осенью прошлого года игра «Русских медведей» с командой «Барбарианс», составленной из легионеров российских клубов, прошла в Волгограде и завершилась со счётом 22:21 в пользу иностранцев.
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