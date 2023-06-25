Чемпион мира, легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда после тренировки поехал покататься по лесу. Завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком. Я другим много лет приводил в пример давнишнее интервью с Еленой Исинбаевой, где она говорит, что никогда не позволит себе пойти на каток, потому что это представляет опасность — а тут человек, у которого осталось считанное количество сезонов, позволил себе пойти на такой риск. Абсолютно разочаровывающий поступок.

Когда он сможет вернуться к соревнованиям? Это во многом зависит от него самого. Есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов — те же Линфорд Кристи, Ален Джонсон. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определённые вопросы. Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся. Но не знаю, получится ли», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Напомним, Сергею Шубенкову 32 года. Он является победителем чемпионата мира (2015), серебряным (2017, 2019) и бронзовым призёром (2013) мировых первенств, победителем (2012, 2014) и серебряным призёром (2018) чемпионатов Европы.