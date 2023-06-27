Людмила Бодниева и Ирина Дибирова включены в Зал славы Европейской федерации гандбола

В понедельник, 26 июня, в Вене (Австрия) прошел гала-вечер Европейской федерации гандбола (ЕГФ) по итогам сезона-2022/2023, во время которого главного тренера женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева и главного тренера женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирину Дибирову включили в Зал славы Европейской федерации гандбола.

Фото: Официальный сайт федерации гандбола России

Также были объявлены лучшие игроки прошедшего сезона. В символическую сборную ЕГФ сезона-2022/2023 вошел россиянин Тимур Дибиров. Левый крайний «Загреба» был признан лучшим на своей позиции. В голосовании участвовали игроки, тренеры, определённые представители СМИ, а также болельщики. Выбор каждой группы составил 25% от общего результата по каждой позиции.

В этом году ЕГФ отмечает свое 30-летие. В связи с этим на церемонии чествовали не только лучших игроков прошедшего сезона, но и 60 гандбольных легенд трёх последних десятилетий.