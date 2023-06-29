Ильиных — об участии в Олимпиаде в Париже: точно не собираюсь отрекаться от гражданства

Призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Кристина Ильиных заявила, что не планирует отказываться от российского гражданства ради участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай.

Мы ж не единственные спортсмены на этом свете. Я не считаю, что именно я должна поехать на эту Олимпиаду. Всё равно мы это делаем для страны, в какой‑то части. Не так, что прямо лично для себя. Хотя, конечно, это всё интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня. Я уже выступила на одной Олимпиаде. Ничего страшного, если пропущу её в этот раз», – приводит слова Ильиных «Матч ТВ».

Елизавета Кузина, выступающая в синхронных прыжках в паре с Ильиных, согласилась с напарницей в вопросе смены гражданства: «Что касается Олимпиады или каких‑то будущих соревнований, я не могу ответить на этот вопрос. В спорте я живу одним днём. То есть я тренируюсь и пытаюсь повысить класс прыжков. Мне кажется, проще не думать об этом», – приводит слова Кузиной «Матч ТВ».

Ильиных и Кузина 25 июня одержали победу в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате России в Екатеринбурге.