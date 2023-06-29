Алла Шишкина объявила о разводе с мужем
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в синхронном плавании Алла Шишкина объявила о разводе с мужем.
«Мы с Витей развелись. Многое пройдено вместе разного, прекрасного и не очень, но всё это бесценный опыт. Мне не стыдно за всё, что было, и не грустно оглядываться назад. Я благодарю своего бывшего мужа за всё, что мы вместе прошли. Уверена, что у каждого из нас впереди ещё много хорошего», – написала спортсменка на личной странице в социальных сетях.
Предложение руки и сердца знаменитая синхрониста получила в 2012-м году, а в 2017-м пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу в изысканном загородном отеле, расположенном в Одинцовском районе Московской области.
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