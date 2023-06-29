Анна Вяхирева признана игроком года в Норвегии

Олимпийская чемпионка российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс Кристиансанд», признана лучшим игроком года в Норвегии по версии гандболисток элитной норвежской женской лиги.
«Для меня большая честь получить награду «Игрок года» в лиге, и я очень это ценю. Стараюсь показать свой лучший гандбол в каждом матче — думаю, что благодаря этому я получила эту награду.
Мы отлично проводим время вместе с командой. Это совершенно особенное чувство, и я никогда не чувствовала такую атмосферу раньше. Это очень важно и, вероятно, является ключом к успеху, которого мы достигаем вместе как команда.
Мне очень нравится Норвегия, и жизнь в Кристиансанде просто фантастическая. Я просто чувствую себя очень хорошо здесь, этот город дал много новых друзей. Здесь я чувствую себя как дома», – приводит слова Вяхиревой Topphandball.
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