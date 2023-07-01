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«Перспективы выглядят туманными». Сергей Шубенков впервые вышел на связь после аварии

«Перспективы выглядят туманными». Сергей Шубенков впервые вышел на связь после аварии
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков выпустил обращение к фанатам.

Ранее личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил, что 32-летний Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с недавно купленного мотоцикла. «То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком. Абсолютно разочаровывающий поступок», — прокомментировал инцидент тренер.

«Всем спасибо, кто писал и спрашивал, как у меня дела, и желал всяких приятностей. Так вот, у меня всё хорошо. Была причина, почему я не выходил на связь так долго, но об этом потом. Сейчас же хочу сказать, что я поправляюсь. Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю», — написал Шубенков в своих социальных сетях.

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