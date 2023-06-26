«Позволил себе пойти на риск». Сергей Шубенков упал с мотоцикла и получил серьёзную травму

Звезда российской лёгкой атлетики, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла. Случай не из приятных. Сергею сейчас 32 года. И эта непростая травма, возможно, будет стоить ему дальнейшей карьеры.

Что будет с нашим чемпионом дальше?

«Непрофессиональный поступок»

О происшествии сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. Он рассказал, что его подопечный упал с мотоцикла, который приобрёл недавно. Неприятность произошла после вечерней тренировки. По словам наставника, многократному призёру мировых первенств Шубенкову поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

«То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком. Я другим много лет приводил в пример давнишнее интервью с Еленой Исинбаевой, где она говорит, что никогда не позволит себе пойти на каток, потому что это представляет опасность – а тут человек, у которого осталось считаное количество сезонов, позволил себе пойти на такой риск. Абсолютно разочаровывающий поступок».

Когда он сможет вернуться к соревнованиям? Это во многом зависит от него самого. Есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов – те же Линфорд Кристи, Ален Джонсон. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определённые вопросы. Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся. Но не знаю, получится ли», – приводит слова Клевцова ТАСС.

Неделями ранее сам Шубенков признавался, что участие в международных стартах подстегивает. Но как дела с международными стартами у российских легкоатлетов прямо сейчас, всем хорошо известно. В том числе и поэтому сложно представить, как отразится травма на карьере чемпиона мира.

Шубенков – о мотивации: Шубенков: участие в международных стартах для меня является очень серьёзным фактором

Превозмогая боль

«Через все чужие «ни в жизнь…», через все свои «не могу…», как завещал Роберт Рождественский, проходили многие советские и российские титулованные спортсмены. Чем не повод вспомнить их невероятный путь? Может быть, их истории вдохновят Шубенкова на возвращение.

Валерий Харламов

Икона российского хоккея Валерий Харламов Легендой №17 мог вообще не стать! Ещё в подростковом возрасте у парня диагностировали порок сердца. Благодаря отцу, который верил в собственного сына, болезнь исчезла. Валерий просто взял клюшку в руки и вышел на лёд.

Но судьба решила проверить на прочность Харламова ещё раз. После зимних Игр в Инсбруке в мае 1976 года хоккеист попал в страшную аварию и получил многочисленные травмы и повреждения. Но даже двухлодыжечный оскольчатый перелом правой голени, перелом двух ребер, сотрясение мозга и множество ушибов не остановили его. Двухкратный олимпийский чемпион в буквальном смысле учился ходить заново и уже на следующей Олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде вместе со сборной стал серебряным призером.

Татьяна Тотьмянина

Фигуристке Татьяне Тотьмяниной этап Гран-При в американском Питтсбурге в 2004 году запомнится на всю жизнь. Неудачная поддержка партнера по программе Максима Маринина привела к удару головой об лед и потере сознания на 15 минут. Последствия устрашающие: сотрясение мозга второй степени и множественные гематомы.

Максим Маринин тоже пострадал, но в психологическом плане. Фигурист винил себя в случившемся и долго не мог стабилизировать здоровье.

Однако всё это не сломило пару. Уже через некоторое время тренировки были возобновлены. Но они давались с трудом: Тотьмянина испытывала амнезию. И всё же главные фавориты Олимпийских игр в Турине 2006 года взяли свою золотую медаль.

Артур Далалоян

И в наши дни тоже есть истории, вызывающие восхищение. Одна из таких – про гимнаста Артура Далалояна и его выступление в командном турнире ОИ-2020.

На Игры в Рио-де-Жанейро спортсмен не попал из-за травмы. Да и в Токио он тоже рисковал остаться ни с чем по той же причине. За несколько месяцев до Олимпиады у Далалояна диагностировали полный разрыв ахилла.

Шансов выступить на столь долгожданной Олимпиаде, казалось, не было. Но Артур невероятным усилием воли перевернул ситуацию в свою пользу.

Сразу после операции Артур начал восстановление. И успел в кратчайшие сроки. На Играх, вопреки решению тренерского штаба и прогнозам экспертов, Артур Далалоян выступил на всех снарядах командного турнира.

Тогда российские гимнасты завоевали золотую медаль, которую страна ждала долгих 25 лет! Парни бились не только за себя, за тренеров и страну, но и за Артура! Без его воли к победе чемпионства могло и не случиться.