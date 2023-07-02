Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Григорий Родченков вновь обвинил Россию в допинговых нарушениях

Григорий Родченков вновь обвинил Россию в допинговых нарушениях
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков анонсировал выход своей второй книги под названием «Допинг. Запрещённые страницы», в которой рассказывается о допинговых нарушениях в российском спорте.

«Надеюсь, моя вторая книга наконец заставит МОК ввести устойчивый запрет в отношении российских спортсменов до тех пор, пока Россия коренным образом не реформирует свою систему спортивной подготовки, что займёт не менее десяти лет.

Для меня было большой честью, что конгресс США назвал антидопинговый закон моим именем. Я всё ещё под впечатлением. Но этот закон должен использоваться шире. Основная система допинг-контроля остаётся слабой. Многие невиновные и чистые спортсмены по-прежнему становятся жертвами нечестной борьбы со стороны грязных атлетов, в том числе тех, кто находится в спонсируемых государством допинговых режимах. Так будет продолжаться до тех пор, пока все сторонники допинга не начнут реально бояться, что их посадят в тюрьму. Тогда появится реальный шанс защитить чистых спортсменов», — приводит слова Родченкова Daily Mail.

Материалы по теме
Гендиректор РУСАДА призвала федерации принимать все меры для содействия допинг-контролю
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023