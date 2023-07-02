Григорий Родченков вновь обвинил Россию в допинговых нарушениях

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков анонсировал выход своей второй книги под названием «Допинг. Запрещённые страницы», в которой рассказывается о допинговых нарушениях в российском спорте.

«Надеюсь, моя вторая книга наконец заставит МОК ввести устойчивый запрет в отношении российских спортсменов до тех пор, пока Россия коренным образом не реформирует свою систему спортивной подготовки, что займёт не менее десяти лет.

Для меня было большой честью, что конгресс США назвал антидопинговый закон моим именем. Я всё ещё под впечатлением. Но этот закон должен использоваться шире. Основная система допинг-контроля остаётся слабой. Многие невиновные и чистые спортсмены по-прежнему становятся жертвами нечестной борьбы со стороны грязных атлетов, в том числе тех, кто находится в спонсируемых государством допинговых режимах. Так будет продолжаться до тех пор, пока все сторонники допинга не начнут реально бояться, что их посадят в тюрьму. Тогда появится реальный шанс защитить чистых спортсменов», — приводит слова Родченкова Daily Mail.