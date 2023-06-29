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Гендиректор РУСАДА призвала федерации принимать все меры для содействия допинг-контролю

Гендиректор РУСАДА призвала федерации принимать все меры для содействия допинг-контролю
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Вероника Логинова, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявила, что всем спортивным федерациям необходимо создать для сотрудников антидопинговых служб все условия для проведения процедуры допинг-контроля во время соревнований.

«Спортивным федерациям необходимо принять меры для обеспечения соответствующих условий для проведения допинг-контроля в рамках спортивных мероприятий, организуемых федерациями. Необходимо также разъяснить должностным лицам и работникам организаций, обеспечивающим проведение соревнований и размещение спортсменов, об обязанности оказывать содействие при проведении допинг-контроля. Они должны понимать, что тестирование спортсменов как в соревновательный, так и во внесоревновательный период проводится в соответствии с ключевым критерием, а именно без предварительного уведомления», – приводит слова Логиновой ТАСС.

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