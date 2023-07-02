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Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев завершил карьеру
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратный чемпион Европы, 31-летний российский спортсмен Никита Игнатьев завершил профессиональную карьеру. Также специалистка рассказала о причинах, побудивших атлета уйти из спорта.

«Никита закончил свою карьеру. В последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне. Игнатьев устал бороться с травмами, да и возраст уже давал о себе знать. Никита видел, что молодые ребята поджимают, и смысла продолжать тренироваться уже не было.

Это талантливый спортсмен, который во многом сумел реализовать себя в гимнастике. Но у каждого есть свой потолок. Чтобы подняться выше, Никите, на мой взгляд, немного не хватило характера. А в спорте высших достижений умение бороться до конца является одним из главных качеств», — приводит слова Родиненко ТАСС.

Напомним, Игнатьев выигрывал золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2014 и 2016 годов.

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